Das sind die am häufigsten mit Shazam gesuchten Lieder

Am Freitag ist Shazam 20 Jahre alt geworden. Im August 2002 musste man noch eine Nummer anrufen, das Handy zur Musikquelle halten und erhielt Songtitel und Interpret danach als SMS geliefert. Heute ist Shazam eine der beliebtesten Apps zum Auffinden von gehörter Musik und wird monatlich von 225 Millionen Menschen aktiv genutzt. In den 20 Jahren seines Bestehens wurden über 70 Milliarden Suchanfragen beantwortet. Apple hat noch mehr Statistiken zum Geburtstagskind, das es 2018 übernommen hat, parat.

Drake ist Künstler mit meisten Shazams

Der erste Song, nach dem per Shazam gesucht wurde, war "Jeepster" von T. Rex am 19. April 2002 (ja, offenbar noch vor dem offiziellen Start des Dienstes). Der Song, der am schnellsten eine Million Mal gesucht wurde, bzw. eine Million "Shazams" erhielt, war "Butter" von BTS. Er schaffte dies in neun Tagen. Der Künstler, dessen Lieder am öftesten mit Shazam gesucht wurden, war Drake. 350 Millionen Mal wurden seine Titel abgefragt.