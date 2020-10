Google erkennt Lieder durch Summen

In der Nacht auf Freitag hat Google bekannt gegeben, ein neues Feature in die Suche zu integrieren. Helfen soll es dann, wenn man einen Song nicht mehr aus dem Kopf bekommt - ihn aber dennoch einfach nicht erkennt.

Dazu muss man Google nur das Lied vorsummen, vorsingen oder vorpfeifen und der Algorithmus erkennt (vielleicht), Interpret und Titel.

So funktioniert’s

Zu finden ist die Funktion in der Google Such-App in Android und iOS. Während sie unter iOS aktuell nur in Englisch verfügbar ist, ist es unter Android in über 20 Sprachen nutzbar.

Dazu muss man in der Suchleiste das Mikrofon antippen und fragen “Wie heißt dieses Lied?”. Alternativ kann man auch den Button “Musik erkennen” links unten wählen. Anschließend hört das Handy zu und man muss singen oder summen.

Google zeigt dann die Songs an, von denen es meint, dass sie passen. Dazu gibt es einen Prozentsatz mit der berechneten Übereinstimmung. Klickt man eines der Ergebnisse an, öffnet sich eine Google-Suche mit Interpreten und Namen des Songs.