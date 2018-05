Vero

Das soziale Netzwerk Vero ist vielen erst seit Anfang 2018 bekannt, tatsächlich ist die Plattform aber schon seit 2015 aktiv. Vor allem durch Influencer konnte die bis dahin recht unbekannte App einen regelrechten Hype auslösen (mehr dazu hier). Im Gegensatz zu Instagram möchte die App einige Missstände frontal attackieren und so gegen die Großen des Business antreten.



So möchte Vero keine Algorithmen verwenden, die künstliche Timelines erschaffen. Mit unterschiedlichen Gruppierungen, ähnlich den Circles von Google Plus, soll außerdem das Posten an verschiedene Nutzergruppen ermöglicht werden. Außerdem versucht Vero die Praxis der Datensammelwut zu durchbrechen. Statt Werbung und verkaufter Nutzerdaten soll der Dienst in Zukunft kostenpflichtig sein. Ein Modell, dessen Erfolg durch die Kostenlos-Kultur von Facebook und Konsorten eher fraglich erscheint.



Vero ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.