Die besten Quiz-Apps für iOS und Android

Quizduell

Während man bei Quizduell kein Geld verdienen kann, hat die App einen entscheidenden Vorteil gegenüber HQ: Auf einen Quizmaster muss hier niemand warten. Die beliebte Quiz-App, die sich seit mehreren Jahren erfolgreich in den App-Stores tummelt, ist immer noch einen den Download wert.



Die kostenlose Anwendung erfordert keine umständliche Anmeldung. Durch die recht zügigen Runde ist Quizduell sehr gut für das Spielen zwischendurch geeignet. Antreten kann man dabei sowohl gegen Freunde als auch zufällig ausgewählte Spieler aus aller Welt. Das Duell findet immer in sechs Runden statt, in der jeweils drei Fragen beantwortet werden müssen. Wer am Ende mehr Runden gewonnen hat, gewinnt den Durchgang. Laut Angaben der Entwickler enthält Quizduell mittlerweile über 35.000 Text- und Bildfragen, die sich über sämtliche erdenkliche Themengebiete erstrecken.



Quizduell ist kostenlos für iOS, Android und Windows Phone verfügbar.