Die besten Zeichen-Apps für iOS und Android

Paper von FiftyThree

Das Urgestein unter den Zeichen-Apps ist seit mehr als fünf Jahren im App Store erhältlich. Damals noch für den hauseigenen kapazitiven Stift von FiftyThree entwickelt, unterstützt die Anwendung mittlerweile auch Apples eigenen Pencil. In Sachen Design ist die App eine echte Augenweide. Zeichnungen können in virtuellen Büchern abgelegt werden, die mit einer unendlichen Anzahl an Seiten ausgestattet sind. Möchte ich beispielsweise mehrere Projekte voneinander trennen, wird für jedes Projekt ein eigens verziertes Buch in der virtuellen Bibliothek angelegt.



Paper eignet sich aufgrund der übersichtlichen Gestaltung auch für Einsteiger sehr gut. Mittels verschiedener Tools lässt sich von einfachen Skizzen und Zeichnungen bis hin zu professionellen Kunstwerken fast alles bewerkstelligen. Ob feiner Pinsel, Filzstift oder Schere, Papers deckt mit den integrierten Werkzeugen das Wichtigste ab.



Paper ist kostenlos für iOS erhältlich. Die Pro-Version kostet im Abonnement 6,49 Euro.