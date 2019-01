Ein virtuelles David Bowie Museum für das Smartphone

Am gestrigen 8. Jänner wäre David Bowie 72 Jahre alt geworden. Sony Music veröffentlicht zu dem Anlass seine bereits seit längerem angekündigte, virtuelle Bowie-Ausstellung in App-Form. „ David Bowie is“, so der Name der Anwendung, beinhaltet eine mit jeder Menge Memorabilia gespickte Augmented Reality Tour.

Zu sehen sind etwa Kostüme, Fotos, Videos und handschriftliche Notizen des vor zwei Jahren verstorbenen Musikers. Eine VR-Version der App wurde ebenfalls angekündigt. „ David Bowie is“ ist für knapp neun Euro für für Android und iOS verfügbar.