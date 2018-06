Facebook zeigt bald an, wie viel Zeit man mit der App verbringt

Facebook wurde in der Vergangenheit häufiger vorgeworfen, mit psychologischen Tricks zu arbeiten, um Besucher an seine App zu binden. Nachdem man sich ein Video angesehen hat, wird einem etwa sofort das Nächste angezeigt und abgespielt, sodass man dem Netzwerk nur noch schwer entkommen kann, wenn man einmal drauf ist. Sogar Ex-Facebook-Mitarbeiter haben darüber schon öffentlich gesprochen und es als „Problem“ tituliert.



Nun bietet ausgerechnet Facebook demnächst ein Feature an, um von Facebook loszukommen. Es heißt „Your Time On Facebook“ und soll dazu dienen, regelmäßig eine Pause von der App zu machen, heißt es in einem Bericht bei „Mashable“.