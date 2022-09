Fake Antiviren-App installiert Banktrojaner

Der bekannte Banktrojaner „Sharkbot“ ist wieder im Google Play Store aufgetaucht. Diesmal versteckte sich die Schadsoftware in 2 ungefährlich anmutenden Android-Apps, die im Store zum Download angeboten wurden. Das fanden IT-Expert*innen der Cybersecurityfirma „Fox-IT“ heraus.

Zehntausende Downloads

Sharkbot installierte sich über den Download der vermeintlichen Antiviren-App „Kylhavy Mobile Security” sowie der Anwendung „Mister Phone Cleaner“, die für mehr Speicherplatz auf Smartphones sorgen soll. Rund 60.000-mal wurden die Anwendungen laut den Sicherheitsexpert*innen heruntergeladen, bevor Google sie aus dem Play Store entfernen ließ.

Die Angreifer*innen hatten es vor allem auf User*innen aus Spanien, Australien, Polen, Deutschland, den USA sowie Österreich abgesehen. Um die beiden Apps in den Play Store einzuschleusen, wandten sie einen Kniff an: Bei der Einreichung für den Store enthielten beide Anwendungen noch keine gefährlichen verdächtigen Codebestandteile, so Fox-IT. Daher habe die automatische Überprüfung von Google nicht angeschlagen. Erst später, sobald die harmlos wirkenden Apps installiert waren, wurde durch ein Update der Sharkbot-Schadcode auf dem Smartphone platziert.