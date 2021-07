So entfernt man einen Virus von einem Android-Handy

Ein Virus auf dem Smartphone kommt eigentlich nicht sehr häufig vor. Da allerdings immer mehr Spam-SMS verschickt werden, die zum Download präparierter Apps auffordern, kann es doch passieren, dass man sich Schadsoftware einfängt. Grundsätzlich sollte die Regel gelten: Apps sollten nur aus sicheren Quellen, wie dem Google Play Store heruntergeladen werden. Nur wer sich gut auskennt sollte eine apk-Datei installieren.

Ist es aber schon zu spät, gibt es einige Schritte, die man tun kann. Hier im Überblick, weiter unten im Detail:

Verdächtige App identifizieren, etwa mit einem Virenscanner

Das Handy in den abgesicherten Modus versetzen

Verdächtige Apps über die Handy-Einstellungen löschen

Verdächtige App identifizieren

Versteckt sich Malware in einer App, könnte sich das auf die Rechenleistung des Smartphones auswirken. Manche Betrüger*innen schürfen so Kryptowährungen. Stutzig werden sollte man, wenn plötzlich viel Werbung angezeigt wird, man merkwürdige Notifications erhält oder das System auffällig langsam ist. Ob eine App zu viel Bandbreite nutzt, findet man über die Handyeinstellungen heraus. Das ist je nach System unterschiedlich, aber meist so zu finden: