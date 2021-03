„Ihr Paket kommt an“: Vorsicht vor Tracking-SMS

„Ihr Paket kommt an, verfolgen Sie es hier“: Wer den Link der SMS folgt, kommt auf eine vermeintliche Website der Zusteller DHL oder FedEx. Dort soll man die entsprechende Tracking-App herunterladen.

Wer das macht und der App leichtfertigt die angeforderten Berichtigungen erteilt, gibt Cyberkriminellen die Möglichkeit das Bankkonto zu plündern.

FluBot

Das IT-Security-Unternehmen ESET berichtet von dieser aktuellen Spamwelle. Sie läuft seit mindestens 15. März in Deutschland, ist schon länger in Spanien aktiv und auch in Polen. Sie könnte in Kürze auf weitere europäische Länder überschwappen, darunter auch Österreich.

Die Masche ist immer die Gleiche. Die SMS mit dem oben geschriebenen Text kommt und lockt den User auf die gefälschte Website. Die DHL- oder FedEx-App, die dort angeboten wird, wird mit dem entsprechende Namen und dem korrekten Logo der Paketzusteller installiert. Tatsächlich holt man sich damit aber den Banken-Trojaner FluBot aufs Handy.