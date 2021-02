Diese Barcode-Scanner-App solltet ihr rasch löschen

Eine populäre Android App wurde aus dem Play Store geworfen, nachdem sie über ein Update Malware auf die Handys von Millionen von Nutzern geschleust hat. Barcode-Scanner von Lavabird ist eigentlich eine simple Applikation, die es erlaubt, QR-Codes zu scannen und zu generieren. Laut jüngsten Download-Zahlen wurde die App mehr als 10 Millionen mal heruntergeladen.

Aufgeflogen ist die Malware, weil zahlreiche Nutzer plötzlich seltsames Verhalten ihrer Handys feststellen. So führten Links teilweise ins Nichts, auch tauchten Werbeanzeigen an ungewöhnliche Stellen auf. Als sich in verschiedenen Online-Foren immer mehr User meldeten, stellte sich schnell heraus, dass nur die App der Übeltäter sein kann.