Fit durch den Sommer: Das sind die besten Ernährungsapps

Freeletics Nutrition

Dass die Ernährung einen massiven Anteil an der körperlichen Fitness hat, hat man auch bei Freeletics erkannt. Die eigene Ernährungsapp des Anbieters setzt dabei auf die „Clean Eating“-Philosophie. Diese verfolgt den Ansatz eines Verzichts auf industriell hergestellte Produkte. Stattdessen wird auf Vollwertprodukte gesetzt, die sich positiv auf die Gesundheit und das eigene Wohlbefinden auswirken sollen. Ob wir abnehmen wollen oder am Muskelaufbau arbeiten, ist grundsätzlich egal.

Freeletics Nutrition bietet in seiner Grundvariante einfache Ziele, die mithilfe von vorgefertigten Rezepten erreicht werden können. Die knapp 400 verschiedenen Essensvorschläge decken vom Frühstück bis zum Abendessen sämtliche Gelegenheiten ab. Auch auf persönliche Vorlieben wird Rücksicht genommen. Vegetarier oder Pescetarier werden bei der Rezeptsuche genauso fündig werden, wie Fleisch-Liebhaber. Im Gegensatz zu anderen Anbietern schenkt sich Freeletics aber von Anfang an das Kalorienzählen. Stattdessen möchte man hier mit sichtbaren Erfolgen auftrumpfen. Gleichzeitig sparen wir uns das etwas lästige Eintragen von jedem noch so kleinen Brösel, den wir zu uns nehmen.

In der kostenpflichtigen Variante bekommen wir zusätzlich eine Art Coach an die Seite gestellt. Statt generischer Pläne gibt es dann auf uns zugeschnittene Rezepte, die auch Portionsgrößen berücksichtigen. Außerdem gibt es jede Menge Ernährungstipps für all jene, die viel unterwegs sind und nicht immer eine große Auswahl an Lebensmitteln zur Hand haben. Als Abrundung gibt es noch einen kleinen Motivator an die Hand, der mit Tipps und Tricks zur Seite steht und das Thema „gesund leben“ in den Mittelpunkt stellt.

Freeletics Nutrition ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.