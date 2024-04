Erster Game-Boy-Emulator für iOS ist schon wieder Geschichte

Kaum ist der erste Emulator für iOS im App Store erschienen, nimmt ihn Apple schon wieder aus dem Angebot. Die App iGBA bot die Möglichkeit, Game Boy Advance Spiele auf dem iPhone zu zocken. Allerdings nur für wenige Stunden.

Laut Apple hat iGBA gegen die App-Store-Richtlinien zu Spam und Urheberrecht verstoßen. Das berichtet Macrumors. Ob Apple eigenständig oder nach einem Einspruch von Nintendo oder einer anderen Partei reagierte, ist noch unklar. Nintendo geht rigoros gegen Urheberrechtsverletzungen vor, wozu auch das Emulieren von Spielen gehört.

App war eine Kopie

Die App soll eine Kopie eines Schulprojekts des Entwickler Riley Testut sein. Seine App namens GBA4iOS ist auf Github abrufbar. Auf Threads erklärt er, dass iGBA eine Kopie seiner App sei. „Ich habe niemandem die Erlaubnis dafür erteilt, trotzdem liegt sie jetzt an der Spitze der Charts, obwohl sie voller Werbung und Tracker ist“, so sein Einwand. Über die Menge an Werbeeinblendungen hatten sich viele Nutzer*innen bereits beschwert.

Testut nahm die Personen hinter iGBA aber auch in Schutz. „Jeder macht Fehler. Sie haben sich sogar in einer persönlichen E-Mail bei mir entschuldigt“, schreibt er. Er selbst hat eine erweiterte Version des Emulators namens „Delta“ entwickelt.