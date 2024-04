Die besten Games-Emulatoren für dein Smartphone

So ist das Umgehen von wirksamen Verschlüsselungen ebenso nicht erlaubt wie das Herunterladen gesamter Games, etwa in der Form von ROMs, ISOs und anderen Files, wie sie zuhauf im Internet angeboten werden. Die Nutzung von Emulatoren selbst stellt aber erstmal keinen Konflikt mit dem Gesetz dar.

Während das Emulieren von Games grundsätzlich kein Problem darstellt, ist die Beschaffung von Games mit Fallstricken versehen. So dürfen wir zwar in unserem Besitz befindliche Spiele im Emulator zocken, wie wir die Games, die sich etwa auf einer Cartridge oder CD befinden, auf das Smartphone bekommen, kann den Unterschied zwischen legal und illegal ausmachen.

Um die PlayStation 1 , Sonys 1994 erschienene Konsole, emulieren zu können, bietet sich für Android-Nutzer*innen DuckStation an. Der bis heute stetig weiterentwickelte Emulator fokussiert sich vollkommen auf die japanische Konsole und bringt einige interessante Features mit. So unterstützt die App beispielsweise das Hochskalieren von Inhalten und Breitbild-Rendering , um bildschirmfüllend zu arbeiten.

Sofern unterstützt, sind in einigen PAL-Games sogar 60 FPS möglich. Auch DuckStation unterstützt Hardware-Controller. Bis zu 8 Controller können per Multimap genutzt werden. Pro Spiel lassen sich außerdem einzelne Settings anlegen und automatisch laden, um immer die perfekten Einstellungen bereitzuhaben.

Für Anhänger*innen der Gameboy Konsolen ist John GBAC die richtige Adresse. Der Emulator hat sich auf die Generationen Classic, Color und Advance spezialisiert und vereint in einer kompakten App alles, was wir zum Zocken unserer Lieblingsklassiker brauchen. Von Haus aus ist die App mit einer Engine für GBC und GBA ausgestattet.

Die quelloffene Anwendung kommt mit einer übersichtlichen Oberfläche, die alle wichtigen Optionen an einem Ort versammelt. PPSSPP bietet neben einem virtuellen Gamepad auch Support für Hardware-Controller . Savegame-Unterstützung ist selbstverständlich mit an Bord, wobei sogar Spielstände von einer echten PSP auf das Smartphone übertragen werden können.

Das äußerst aufgeräumte User-Interface fokussiert sich dabei auf das Wesentliche und erinnert im Porträt-Modus eher an einen Dateimanager. Unsere Spiele werden getrennt nach Konsole zur jeweiligen Bibliothek hinzugefügt und können von dort direkt gestartet werden.

Dolphin bietet einige Optionen an. Ein virtuelles und nach unserem Geschmack anpassbares Gamepad ist vertreten, genauso wie die Cheat-Funktion, die das Laden von Cheats und Grafikmods ermöglicht. Externe Hardware-Controller werden ebenso unterstützt. Wechseln wir bei Dolphin in den Landscape-Mode, bekommen wir eine ansprechendere Oberfläche serviert, die mehr an eine klassische Konsole erinnert.

Von hier können wir direkt in die Games starten, entweder über die Game-Einträge oder über die Savegames. Zu beachten gilt es, dass Dolphin nicht jedes Spiel in Perfektion oder überhaupt unterstützt. In der offiziellen Liste werden sämtliche Games und deren Spielbarkeit aufgelistet, wobei immerhin 59 Prozent in die Kategorie „spielbar“ und 38 Prozent in die Kategorie „perfekt“ fallen.

Dolphin Emulator ist kostenlos für Android erhältlich.