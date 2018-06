Google Maps ab sofort mit neuem Design

Google hat das bereits im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O angekündigte neue Design seines Kartendienstes Google Maps nun für alle Nutzer freigeschaltet. Am deutlichsten sind die Änderungen in den entsprechenden Apps für Android und iOS sichtbar. Aber auch in der Browser-Variante wurden einige Dinge überarbeitet. Google hat die Änderungen selbst in einem Blogpost angekündigt.

Maps entspricht nun Googles Material Design. Zahlreiche Buttons und Bedienelemente wurden angepasst und modifiziert. Völlig überarbeitet wurde der Abschnitt „Erkunden“. In jenem findet man etwa beliebte Restaurants, Bars oder Veranstaltungen in der Nähe.