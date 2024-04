Google Maps soll künftig ohne Internetverbindung funktionieren

Per direkter Satellitenverbindung könnte sich der Google-Kartendienst in Zukunft aktualisieren.

Dass Google daran arbeitet, seine Geräte mit direkten Satellitenverbindungen auszustatten, ist längst kein Geheimnis mehr. Es wird erwartet, dass die kommenden Pixel-Geräte ein entsprechendes Modem integriert bekommen, mit denen die Smartphones eine direkte Kommunikationsverbindung mit einem Satelliten herstellen können - etwa für einen Notruf.

Möglicherweise könnte sich ein solches Alarmsignal in manchen Fällen erübrigen. Denn Google will angeblich auch seinen Kartendienst auf Basis der Satellitenverbindung abwickeln. Entsprechende Hinweise sind in einer Beta-Version der Google-Maps-App aufgetaucht.

➤ Mehr lesen: Google Maps bekommt extrem praktisches Navigations-Feature