Wie Google Maps Phantomstau verhindern will

Abstände sollen wiederhergestellt werden

Der Navigationsdienst Google Maps soll aufgrund von Bewegungsdaten seiner Vielzahl an Nutzer*innen plötzlich auftauchende Verzögerungen erkennen und andere Verkehrsteilnehmer*innen warnen. Auf dem Navigationsbildschirm – egal ob am Handy oder am Armaturenbrettdisplay – soll jede nachkommende Fahrer*in eine bestimmte individuelle Geschwindigkeit angezeigt bekommen. Halten sich alle daran, so können die Abstände zwischen den Autos innerhalb kurzer Zeit wiederhergestellt und der drohende Stau verhindert werden.

Dieses System zur Erkennung und Vermeidung von Phantomstaus hat Google patentieren lassen. Es könnte künftig zu einer Standardfunktion in Google Maps werden. Die Entwickler*innen der Lösung sehen darin eine echte Chance zur Vermeidung von Staus, andere sehen darin einen Wunschtraum. „Eigensinniges Verhalten wird man Menschen nicht abgewöhnen“, sagt Verkehrswissenschaftler Günter Emberger von der TU Wien. Auch wenn Google Maps von vielen Autofahrer*innen genutzt wird, es seien längst nicht alle. Selbst Nutzer des Navigationsdienstes werden sich nicht allesamt an die Vorschläge halten. „Kollektives Verhalten wäre sehr oft nutzenstiftend, aber der individuelle Vorteil steht immer im Fokus“, erklärt Emberger.

