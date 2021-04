Google Play Store ab sofort im neuen Design

Der App-Store für Android-User wurde von Google an zahlreichen Stellen komplett überarbeitet.

Auffallend ist vor allem, dass Google das Hamburger-Menü mit seinen zahlreichen Einträgen in der oberen rechten Ecke verabschiedet hat. Die meisten dieser Menüpunkte sind in das neu gestalteten Benutzermenü verschoben worden.

Alt vs. Neu

Menüs neu organisiert

Wer also künftig seine Apps manuell aktualisieren will oder seine Benachrichtigungen einsehen will, muss auf das Profilbild neben der Suchleiste tippen.

Dort ist auch das überarbeitete, neue Einstellungsmenü zu finden, bei dem die lange Liste an Einträgen nun Geschichte ist. Das neu organisierte Einstellungsmenü wirkt durch die übersichtlichere Menüführung deutlich aufgeräumter.

Manche Android-Nutzer haben den neuen Play Store schon seit längerem auf ihren Smartphones. Den globalen Rollout für alle Android-User hat Google aber erst jetzt gestartet.