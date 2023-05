Google Wetter kommt als eigene App

Seit der Einführung der neuen Designsprache "Material You" hat Google viele seiner Apps überarbeitet. Wie 9to5Google nun entdeckt hat, könnte Googles Wetter bald ein großes Update bekommen. Statt wie aktuell in die Google-App integriert zu sein, soll es in eine eigene Anwendung ausgegliedert werden.

Für Wear OS, Googles Betriebssystem für Smartwatches, wurde das bereits umgesetzt. Die App (hier im Google Play Store) zeigt das Wetter am aktuellen Standort zu jeder vollen Stunde an sowie eine Vorschau auf die kommenden 5 Tage. Zusätzlich erhält man Informationen zum aktuellen UV-Index. Dieser reicht über eine Skala von 1 (niedrig) bis 11 (extrem) und zeigt an, in welchem Maße Sonnenschutz erforderlich ist.

