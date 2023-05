Nur in Kombination mit Docking-Station

So gibt es das Pixel Tablet zum Marktstart nur in Kombination mit der dazugehörigen Docking-Station, in der Ladegerät sowie Lautsprecher integriert sind. Ohne dem so genannten Charging-Speaker-Dock kann das Pixel Tablet nicht gekauft werden.

Die Docking-Station ist im Tablet-Preis von 679 Euro inkludiert. Sie kann auch separat für 149 Euro gekauft werden, wenn man beispielsweise in mehreren Räumen eine solches Charging-Speaker-Dock haben möchte. Auf dieser Halterung lässt sich das Pixel Tablet per Magneten fixieren. Auf diese Weise erinnert das Tablet stark an die smarten Displays von Google - beispielsweise an das Nest Hub Max.