"Hey Spotify": Musik-Plattform arbeitet an Sprachassistenten

Der Musikstreaming-Dienst Spotify arbeitet offenbar an einer neuen Möglichkeit, mit der die App per Sprache kontrolliert werden kann. Ein recht eindeutiger Hinweis kommt aus der Applikation selbst, wie Jane Wong entdeckt und auf Twitter gepostet hat. So findet sich in der aktuellen Android-App versteckt eine Option, mit der man das Signalwort „Hey Spotify“ aktivieren kann. Funktionieren dürfte das ähnlich wie bei Alexa, Google Home oder Siri.