Instagram mit neuen Boomerang-Effekten für Videos

So hat Instagram am Freitag neue Boomerang-Effekte vorgestellt, um Video-Ausschnitte bei den Stories zu verschönern. Man kann das Video mit „SlowMo“ etwa verlangsamen, mit „Echo“ kann man einen verschwaschenen, halb-transparenten Look bei den Bewegungen erzeugen. Das sieht dann etwa so aus, als wäre man betrunken. Mit „Duo“ gibt es eine Art digitalen Glitch-Effekt wie bei The Matrix.