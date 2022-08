Instagram experimentiert mit größeren Fotos

Das Social Network will überprüfen, wie Fotos mit einem Bildverhältnis von 9:16 bei Nutzer*innen ankommen.

Instagram ist gerade dabei, sich einen neuen Look zu verpassen. Mitte Juni wurde einzelnen Nutzer*innen ein neues Layout vorgelegt, das aber äußerst schlecht bewertet wurde. Teile davon könnten allerdings doch in die generelle App kommen, etwa größere Fotos, wie The Verge und Engadget berichten.

Mehr Platz am Bildschirm

"Du kannst hohe Videos haben, aber keine hohen Fotos auf Instagram. Deshalb dachten wir, wir sollten die beiden vielleicht gleich behandeln", sagte Instagram-CEO Adam Mosseri bei einer wöchentlichen Frage-und-Antwort-Runde. Er kündigte an, dass in ein bis zwei Wochen ein Test mit Fotos im 9:16-Format gestartet werde.

Bisher waren Fotos auf ein Verhältnis von maximal 4:5 beschränkt, höhere Fotos konnten nur zugeschnitten werden. In Zukunft könnten Fotos mit dem 9:16-Format einen größeren Teil von Smartphone-Displays ausfüllen. Bei Video-Reels wird das Format bereits angeboten.