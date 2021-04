Kinder ausspioniert: TikTok droht Milliardenstrafe

Mit einer milliardenschweren Klage sieht sich TikTok in Großbritannien konfrontiert. Wie die ehemalige englische Kinder-Beauftragte Anne Longfield am Mittwoch ankündigte, werde man im Namen von Millionen Kindern in Großbritannien und der EU eine Sammelklage gegen die App-Betreiber ByteDance einreichen.

Illegal Daten gesammelt

TikTok habe illegalerweise höchstpersönliche Informationen der Kinder, wie Telefonnummern, Videos, den genauen Aufenthaltsort und biometrische Daten gesammelt - und zwar ohne entsprechend darauf hinzuweisen sowie transparent darzulegen, was mit den Daten geschehe. Damit habe die App bzw. ByteDance auch geltende Datenschutzgesetze gebrochen.