Lehrerbewertungs-App: "Wir können nichts gegen Missbrauch machen"

Sie ist wieder online: Die Lehrer-Bewertungs-App Lernsieg. Nachdem sie im November kurz nach dem Start vom Netz genommen wurde, ist sie nun wieder für alle österreichischen Schüler in ihrer ursprünglichen Version verfügbar.

Hauptzielgruppe sind 11- bis 18-Jährige, die ihre Lehrer unter anderem in den Kategorien Unterricht, Respekt, Geduld, Persönlichkeit und Motivation bewerten. Insgesamt 90.000 Lehrer sind in der Datenbank gespeichert. Die Datensätze hat der Gründer Benjamin Hadrigan manuell auf öffentlich zugänglichen Webseiten der Bildungseinrichtungen erhoben, kopiert und in die App eingespeist, wie er der futurezone erklärt.

Investoren an Bord

In der Zwischenzeit wurde das Team erweitert sowie die finanzielle und rechtliche Situation gesichert. Größtes Bedenken war der Datenschutz. Die österreichische Datenschutzbehörde gibt nach ihrem Prüfverfahren nun grünes Licht: „Die App war immer schon legal und erlaubt und hat somit wieder online gehen können“, sagt der 18-jährige Gründer.

Änderungswünsche seitens der Behörde gebe es nicht. Nun wagt der Hadrigan einen neuen Versuch, um mit der App Schülern eine anonyme Stimme zu geben und damit das Bildungssystem zu modernisieren.