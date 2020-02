Mann verdient 4.000 Dollar, indem er seinen Schlaf live streamt

„Geld im Schlaf verdienen“ ist anscheinend doch kein Mythos. Ein chinesischer Mann hat so mehrere Tausend US-Dollar verdient – obwohl er es eigentlich nicht darauf angelegt hat.

Wie 36kr berichtet, wollte er eigentlich nur wissen, ob er schnarcht. Deshalb hat er sich beim Schlafen gefilmt, mit einem in China beliebten Livestreaming-App. Am nächsten Tag war er überrascht, wie viele Leute den Livestream angeschaut hatten. Also entschloss er sich weiterhin seinen Schlaf live im Internet zu übertragen.

Wie sein Channel zeigt, wurde ein nächtlicher Stream von über 18,5 Millionen Menschen angesehen. Außerdem erhielt er über den Streaming-Dienst virtuelle Geschenke im Wert von über 10.000 US-Dollar von Usern. Diese können auch gegen echtes Geld getauscht werden. So erhält er zwar nur 4.000 US-Dollar, was aber immer noch beachtlich ist dafür, dass das Geld sprichwörtlich im Schlaf verdient wurde.