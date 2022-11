Gratis-Parken und Goodies sollen Fahrgemeinschaften attraktiv machen

Pendler*innen in Niederösterreich erhalten Bonuspunkte zum Einkaufen, reservierte Parkplätze und ein Taxi als Back-up.

In einem Pkw sind in Österreich im Schnitt 1,3 Personen unterwegs. Bei meist 4 vorhandenen Sitzplätzen ist dies ein relativ geringer Besetzungsgrad. Die gleiche Menge an Personen könnte mit weniger Autos und weniger CO2-Emissionen transportiert werden. Fahrgemeinschaften sind also eine klimafreundliche Sache, weshalb es immer größere Bemühungen gibt, sie zu fördern.

Fahrgemeinschaften mehr bieten In Niederösterreich wurde das Projekt Nahallo gestartet. Menschen sollen sich dabei mit einer App vernetzen und Fahrgemeinschaften bilden. Sowohl Fahrer*innen als auch Mitfahrer*innen werden für Fahrten mit Punkten belohnt, die sie bei vielen Partnerunternehmen als Einkaufsgutscheine verwenden können. Wenn sie multimodal unterwegs sind, also das Auto als Zubringer zu einem Bahnhof verwenden, dann ist in der Park&Ride-Garage ein kostenloser Platz für sie reserviert - und zwar ein guter, direkt bei der Einfahrt. Sollte die Fahrt aus irgendwelchen Gründen zeitnah abgesagt werden, kann man sich kostenlos von einem Taxi abholen lassen. Dieses Rezept für mehr Fahrgemeinschaften scheint relativ vielversprechend zu sein. "Pendler*innen einfach nur zu sagen 'Fahrt's gemeinsam!' lockt niemanden hinter dem Ofen hervor. Wir müssen ihnen mehr bieten", sagt Projektleiter Christian Steger-Vonmetz vom Verkehrsverbund Ostregion. Der VOR hat Nahallo gemeinsam mit ÖBB, ASFINAG und Ummadum initiiert.

Mit der Ummadum-App muss man für Nahallo nur bei Fahrtantritt interagieren, der Rest erfolgt automatisch © Ummadum

Vernetzung per App Die Ummadum-App, die 2021 mit dem futurezone Award ausgezeichnet wurde, dient als Schnittstelle zu den Nutzer*innen. "Fahrgemeinschaften bzw. Ridesharing mit einem Punktesystem zur Belohnung haben wir bereits bisher angeboten. Nahallo ist eine Gelegenheit für uns, unsere Anwendungsfälle zu erweitern", sagt Egon Prünster, Technik-Chef des Tiroler Unternehmens Ummadum. Wer sich in der App für nahallo anmeldet, erhält kostenlos ein Mobilitätsbudget von monatlich 5000 Punkten, die man für Mitfahrgelegenheiten ausgeben kann. Jeder Kilometer "kostet" 10 Punkte. 8 davon erhält die Person, die das Auto zur Verfügung stellt und lenkt, als Belohnungspunkte. 2 Belohnungspunkte pro Kilometer erhält aber auch die mitfahrende Person. Somit profitieren alle von der Fahrgemeinschaft. Die Belohnungspunkte können bei Partnern wie Interspar, OMV, Anker, Hervis und anderen Unternehmen eingelöst werden.

Displays zeigen auf den Nahallo-Parkplätzen in den Park&Ride-Anlagen, wer genau hier parken darf © ÖBB Infrastruktur/Björn Budde