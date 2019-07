Microsoft kapert Android-Share-Menü, um seine Apps zu bewerben

Den direkten Kampf gegen Android mit einer mobilen Windows-Version hat Microsoft schon vor einigen Jahren aufgegeben. Der Konzern aus Redmond kümmert sich seither darum, seine Apps auf Android anzubieten und unterzubringen. Dabei scheinen Microsoft nahezu alle Mittel recht zu sein. Dementsprechend sind nun fragwürdige Werbungen von Microsoft-Apps aufgetaucht - und zwar im Android-Share-Menü.

Wer unter Android einen Link, ein Foto oder Video teilen will, dem werden eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten in Form von App-Icons angezeigt. Wer eine Microsoft-App auf seinem Gerät installiert hat, dem zeigt der Windows-Konzern nun im Share-Menü auch App-Icons an obwohl sie die App gar nicht installiert haben. Das Tech-Blog 9to5google hat entsprechende Screenshots veröffentlicht.