Mit diesen Apps lernst du Programmieren

SoloLearn

Komplett auf Coding spezialisiert, ist SoloLearn eine der beliebtesten Apps, wenn es um das Erlernen einer Programmiersprache geht. Grundsätzlich kostenlos erhältlich, bekommen wir hier ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Sprachen angeboten. Von C++ und C#, über Python und Java bis hin zu SQL und CSS ist alles dabei. Bei SoloLearn versucht man, trockenes Lernen so gut wie möglich zu vermeiden.

Dank einer großen Community können sich Nutzer untereinander austauschen und gegenseitig helfen. Über Google oder Facebook angemeldet, werden in unserem Profil sämtliche Daten und Fortschritte gesammelt. In jeder Sprache, die wir lernen, werden dann XP gesammelt, mit denen der eigene Fortschritt gemessen werden kann. Zu Beginn eines jeden Kurses wird eine Art Einstiegstest absolviert, der bei der Einstufung helfen soll. Die Übungen selbst sind in viele kleine Unterkapitel eingeteilt.

Immer wieder werden Basics eingestreut, die dann fortlaufend mit praktischen Übungen gefestigt werden. Bestehen wir zwischendurch Tests nicht, werden Kapitel einfach wiederholt, um weiter am Lernfortschritt zu arbeiten. Ebenfalls enthalten ist ein eigenes Forum, über das sich Nutzer der App austauschen können. Dort findet sich auch der „Code Playground“, wo immer wieder Quizze zur Verfügung stehen.

SoloLearn ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Das Abonnement kostet 7,49 Euro im Monat.