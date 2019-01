Nie mehr pleite: Mit diesen Apps behältst du dein Geld im Blick

Zuper

Auch Zuper nimmt sich der Finanzverwaltung an, versteht sich dabei aber eher als Coach. Unter der Überschrift „Financial Health“ möchte die App mit den zur Verfügung gestellten Daten eine bessere Übersicht ermöglichen und zusätzlich Optimierungstipps zum effizienteren Umgang mit dem eigenen Geld liefern. Im Gegensatz zu MoneyControl versucht Zuper den Aufwand möglichst klein zu halten. Die App ermöglicht nämlich die Einbindung der eigenen Bankkonten. Unterstützt werden Bankinstitute aus Österreich und Deutschland, wie etwas Erste Bank und Sparkassen oder die BAWAG, genauso wie das Angebot von N26. Neben einer Abfrage der Daten ist es so auch möglich Überweisungen über die App durchzuführen.

In der App werden sämtliche Einnahmen und Ausgaben laufend kategorisiert. Um den manuellen Aufwand so klein wie möglich zu halten, läuft dies zu einem großen Teil automatisch ab. Mithilfe der Budget-Funktion kann das eigene Ausgabeverhalten kontrolliert werden. Jeder Kategorie lässt sich dort auf Wunsch ein eigenes Limit zuteilen. Möchten wir beispielsweise die Ausgaben für Lebensmittel stabil halten oder weniger Geld in Kleidung investieren, informiert Zuper über die aktuell kumulierten Aufwendungen.

Zuper möchte außerdem die „Fitness“ der eigenen Finanzen steigern. Ähnlich einer Fitness-App im Sportbereich versucht die App hier auf eine spielerische Weise, den Nutzer zu der ein oder anderen Verbesserung zu bewegen. Der Financial Health Score soll dabei einen Parameter liefern, der auf einer Skala von 0 bis 100 den eigenen finanziellen Stand darstellt. Wer beispielsweise kaum Rücklagen hat oder immer wieder das eigene Konto überzieht, wird von Zuper Verbesserungsvorschläge erhalten.

Ein nicht unwesentlicher Aspekt, den Nutzer hier im Auge behalten sollten, ist der Datenschutz. Erst im September hat der IT-Blogger Mike Kuketz festgestellt, dass Zuper einige Daten heimlich weitergibt. Trotz versprochener Verbesserungen ist die Wahl einer App mit vollen Zugriffsrechts auf die Daten der eigenen Bankkonten gut zu überlegen. Die von Zuper bereitgestellten Datenschutzgrundsätze geben dabei einen sehr guten Einblick, wie umfangreich mit den eigenen Finanzdaten gearbeitet wird.

Zuper ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.