Online-Quizshow HQ Trivia kommt zurück

Die einst beliebte Live-Quiz-App HQ Trivia kehrt unerwartet zurück. Nachdem vor einem Monat das Aus für die Live-Quizshow am Smartphone verkündet wurde, scheint sich nun das Blatt gewendet zu haben. Am Montag wurde das Comeback angekündigt. Bereits am Montagabend soll die Quizshow wieder auf Sendung gehen.