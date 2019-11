Schwere Sicherheitslücke in WhatsApp entdeckt

Der populäre Messenger-Dienst aus dem Hause Facebook weist eine kritische Sicherheitslücke auf. Diese ermöglicht Angreifern den Zugriff auf private Nachrichten und Dateien sowie das Ausführen von schadhaften Code.

Ausgenutzt werden kann die Schwachstelle (CVE-2019-11931), in dem einem WhatsApp-Nutzer ein manipuliertes .mp4-File zugesandt wird. Speichert und öffnet der User diese Datei, können die Sicherheitseinstellungen des Messenger-Dienstes umgangen werden. Dies könnte wiederum in einer DoS (denial of service) oder einer RCE (remote code execution) münden.