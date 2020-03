Sicherheitsforscher: „Lernsieg-Lücke war schon länger bekannt“

Diese Woche hat ein futurezone-Bericht für hohe Wellen geschlagen, als der Sicherheitsforscher Sebastian Bicchi von SEC Research in einem „Proof of Concept“ dargestellt hatte, dass die umstrittene Lehrerbewertungsapp einfach manipuliert werden kann. Mit "Lernsieg" lassen sich nämlich von Schülern Lehrer bewerten - und die Lehrergewerkschaft lief dagegen Sturm.



Bicchi hatte dargelegt, wie sich mit einem sogenannten „SMS-Gateway“ Bewertungen in der Lernsieg-App manipulieren lassen. Zudem ist es auf diesen Weg möglich, wenn man die Telefonnummer von den Schülern kennt, über dieselbe Lücke auch einzusehen, wer was für Bewertungen abgegeben hat. Lernsieg-Erfinder Benjamin Hadrigan hatte im futurezone-Gespräch betont, dass die App sicher sei, man aber das Verfahren aber „binnen zwei Werktagen“ sicherer machen werde.