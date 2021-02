Signal: Wie man ein Back-up macht und es wieder herstellt

Das Sichern von Chat-Verläufen und das Wiederherstellen von gesicherten Nachrichten ist unter Signal nicht ganz so einfach.

Bei Signal ist das nicht ganz so einfach. Der Messenger-Dienst speichert nämlich den Chat-Verlauf ausschließlich auf dem Gerät, auf dem Signal installiert und primär genutzt wird.

Ebenso muss bei der Aktivierung der Backup-Funktion ein Ordner auf dem Android-Gerät ausgewählt werden, wo das Backup-File gespeichert wird. Es muss ein lokaler Ordner sein. Das Backup beispielsweise in der Cloud zu speichern, ist nicht möglich.

Dann ist der 30-stellige Verschlüsselungscode gefragt. Nach korrekter Eingabe werden die gesicherten Chat-Verläufe in der neu installierten Signal-App übernommen.

Nimmt man auf einem neuen Smartphone die Signal-App in Betrieb, muss das Backup-File vom alten Gerät auf das neue Handy übertragen werden. Anschließend sucht man den entsprechenden Ordner und wählt das Backup-File aus.

Allerdings unterscheidet sich auf einem iPhone die Vorgehensweise grundlegend gegenüber Signal-Backups unter Android. Unter iOS wird nämlich kein lokales Backup-File erzeugt, das dann einfach auf ein neues Gerät übertragen werden kann. Es ist auch nicht möglich ein solches File zu erstellen und es in der iCloud zu speichern.

Kein lokales Backup-File

Nachdem man auf einem neuen iPhone die Signal-App installiert hat, wird man bei der Inbetriebnahme gefragt, ob man die Signal-Daten vom alten iPhone übertragen will.

Anschließend wird auf dem neuem iPhone ein QR-Code angezeigt, den man mit alten iPhone scannen muss. Nach einer Bestätigung werden die alten Nachrichten an das neue iPhone übertragen, was einige Minuten in Anspruch nehmen kann.