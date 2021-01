WhatsApp wehrt sich: „Wir beschützen eure Nachrichten“

Demnach kann Facebook nicht private Nachrichten lesen, nicht wissen mit wem man schreibt, bekommt nicht die Kontakte übermittelt und bekommt auch nicht die Location. Auf Twitter scheint das die User nicht zu beruhigen. Sie werfen WhatsApp vor, das Vertrauen missbraucht zu haben.

Intransparenz von WhatsApp

Außerdem wird hinterfragt, warum WhatsApp nicht einfach klar sagen kann, was denn nun geteilt wird, anstatt was nicht geteilt wird. Laut Datenschützern müsse man anhand dieser Grafik den Umkehrschluss ziehen: Alles, was nicht in der Grafik erwähnt wird, wird mit Facebook und potenziell anderen Unternehmen geteilt.

WhatsApp verweist auf eine neue FAQ-Seite. Auf dieser Website kann man versuchen herauszulesen, warum die neuen Nutzerrichtlinien eingeführt wurden. Unter dem Punkt „Business messaging and how we work with Facebook“ wird erklärt, dass Unternehmen, die WhatsApp nutzen, Daten und Nachrichten speichern und für Werbezwecke verwenden können – auch für Werbung auf Facebook. Man werde aber Usern immer klar zeigen, wenn man per WhatsApp mit Unternehmen kommunizieren, die diese „Facebook Hosting Services“, zum Verwalten von WhatsApp-Chats, nutzen.