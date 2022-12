So erstellt man sich auf WhatsApp einen eigenen Avatar

Seit kann man auf WhatsApp auch eigene Avatars verschicken. So richtet man sich sein eigenes digitales Abbild ein.

Um einen Avatar einzurichten, ist es wichtig, dass die aktuellste WhatsApp-Version genutzt wird. Tippt man dann auf die 3 Punkte in der rechten, oberen Ecke des Hauptfensters, wählt man die Option " Einstellungen " aus. Dort findet sich die seit wenigen Tagen der Menüpunkt " Avatar ".

Ein Avatar ist eine digitale, comichafte Version eines Menschen, die aus unzähligen Kombinationen verschiedener Frisuren, Gesichtszüge und Outfits erstellt werden kann. Auf WhatsApp kann man seit kurzem einen persönlichen Avatar als Profilfoto verwenden oder ihn in 36 personalisierten Stickern versenden.

Verschiedene Merkmale auswählen

Klickt man darauf, kann man einen eigenen Avatar erstellen, wobei zunächst die Hautfarbe ausgewählt werden muss. Alle Merkmale kann man jedoch im Nachhinein wieder ändern.

Nun kann man beginnen, verschiedene äußere Merkmale auszuwählen. Einstellen lassen sich:

Frisur und Haarfarbe

Outfit

Figur

Augenform- und Farbe

Make-up

Augenbrauen

Nasenform und Piercings

Mundform

Gesichtsform und Falten

Bart

Ohrenpiercings

Brillen

Kopfbedeckungen

Um zu kontrollieren, ob der Avatar auch dem Original ähnelt, bietet die App eine Spiegelfunktion. Diese greift auf die Frontkamera zu und zeigt das eigene Gesicht klein neben dem Avatar an. Ist das Ergebnis zufriedenstellend, kann man auf "Fertig" tippen.

Mehr Einstellungsmöglichkeiten und Sticker geplant

Wer seinen Avatar in einem Chat verwenden will, tippt ganz einfach auf den Smiley links neben dem Texteingabefeld. Am unteren Bildschirmrand findet sich nun das Stickerset mit Stickern des eigenen Avatars.

Künftig soll der Avatar außerdem noch verbessert werden, wie WhatsApp-Unternehmen Meta verspricht. So werde etwa an Optionen wie Beleuchtung, Schattierungen und Frisurentexturen gearbeitet. Den Avatar kann man ebenso jederzeit im Avatar-Menüpunkt in den Einstellungen bearbeiten.

Ist der Menüpunkt noch nicht vorhanden, muss man sich noch etwas gedulden. Neue Features werden bei WhatsApp meist in zeitlich versetzten Wellen ausgeliefert.