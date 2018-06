Uber: Wer länger wartet, bekommt eine billigere Fahrt

Uber setzt im Gegensatz zu Taxis auf ein dynamisches Preismodell. Steigt die Nachfrage in einer bestimmten Region, steigen dort auch die Preise an. Durch das sogenannte „Surge Pricing“ können die Preise plötzlich um ein Vielfaches steigen, was insbesondere an Feiertagen wie Silvester immer wieder für Aufregung sorgt. Zudem setzt Uber seit Sommer 2016 in vielen Ländern auf ein ungewöhnliches Modell: Der Fahrgast bekommt bereits vor Beginn der Fahrt den Preis für die Fahrt verrechnet, das Honorar des Fahrers wird jedoch dynamisch auf Basis der Fahrt errechnet. Schätzungen zufolge steigt der Fahrtdienst durch dieses Modell deutlich besser aus als seine Fahrer.