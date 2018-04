Uber fährt wieder in Wien

Laut diesen dürfen die Fahrer nur noch dann Folgeaufträge annehmen, wenn sie sich auf dem Rückweg zum Betriebssitz befinden. Ein Warten am Parkplatz oder Herumfahren in der Stadt ist nicht erlaubt. Das dürfen zwar Taxifahrer, nicht aber Mietwagen-Fahrer. Offiziell vermittelt Uber nur Fahrten für Mietwagenunternehmen. Offenbar hat Uber aber auch Anpassungen an der Vergabe von Fahrten vorgenommen.

"Wir haben den Prozess dahingehend angepasst, dass der Partner nun aktiv in den Bestellvorgang eingebunden wird und jeden Auftrag aktiv am Betriebssitz annehmen und von dort erteilen muss", heißt es vonseiten Uber. Bisher wählte der Uber-Fahrer direkt über die App aus, ob er eine Fahrt annimmt, nun übernimmt der Uber-Partner, also die Mietwagenunternehmen, eine Vorauswahl. Damit dürfte man sich auch rechtlich weiter absichern: Das Mietwagenunternehmen sieht, ob eine Fahrt auf dem Rückweg des Fahrers liegt und kann dieses im Zweifel auch verweigern. Bereits bei einzelnen Verstößen drohen hohe Geldstrafen.