Weight Watchers: Eltern kritisieren Diät-App für Kinder

Anfang des Jahres hat Weight Watchers in den USA die App "Kurbo" herausgebracht, die Kindern und Jugendlichen als Unterstützung zur Gewichtsabnahme dienen soll.

Viele Eltern und Experten kritisieren die App und haben sogar eine Petition gestartet, damit sie von Weight Watchers wieder entfernt wird. Auch fanden Proteste im Headquarter der Abnehm-Community in New York City statt. Nicht zuletzt wurde auf Social Media mit dem Hashtag #wakeupweightwatchers (zu Deutsch: „wachaufweightwatchers“) Kritik geübt.

Brief an Weight Watchers

„Kein Elternteil sollte seinem Kind erlauben, diese App zu nutzen“, sagt Ernährungsexpertin Jennifer Guadiani gegenüber The Denver Channel. Sie und andere Fachleute haben sich zusammengeschlossen und Weight Watchers einen Brief geschrieben, in dem die medizinische Sicherheit von Kurbo diskutiert wird. Eine Antwort gab es nicht.