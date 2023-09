Gerüchte um Werbung und Abo-Modell für WhatsApp

Bereits seit Jahren geistert das Gespenst von Werbung in WhatsApp herum. Der Mutterkonzern Meta hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit dieser Möglichkeit beschäftigt, sie schlussendlich aber nie umgesetzt. Zuletzt hieß es 2020, dass die Idee vorerst wieder verworfen wurde.

Nun wird der Plan möglicherweise wieder aufgewärmt, wie die Financial Times (Paywall) berichtet. So beraten Teams bei Meta offenbar gerade über die Möglichkeit, Werbeanzeigen in der Lista an Unterhaltungen darzustellen. Überlegt wird auch, ob man den Nutzer*innen wahlweise ein kostenpflichtiges Abo-Modell anbieten könnte, um die App werbefrei verwenden zu können. Die Informationen stammen von namentlich nicht genannten Insider*innen.

Ob etwas davon wirklich umgesetzt wird, ist laut den Insidern aber nicht gesichert. WhatsApp-Chef Will Cathcart dementierte die Gerüchte Freitagfrüh auf Twitter (X) und bezeichnete die Financial-Times-Geschichte als "falsch".