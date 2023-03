WhatsApp-Benachrichtigungen gehen nicht mehr: So löst ihr das Problem

WhatsApp-Nachrichten wollen üblicherweise zeitnah beantwortet werden. Was aber tun, wenn man keine Benachrichtigung über neue Mitteilungen erhält? Das ist vielen Nutzer*innen zuletzt häufiger passiert. So könnt ihr dem Problem auf den Grund gehen.

WhatsApp auf dem iPhone

Zuerst sollte man die WhatsApp-Einstellungen überprüfen. Dazu muss man dort den Punkt "Mitteilungen" auswählen und "Mitteilungen anzeigen" aktivieren. Das muss für Einzel- und Gruppenchats jeweils separat gemacht werden. Wer also nur über neue Nachrichten in Einzelchats benachrichtigt werden will, kann Benachrichtigungen in Gruppenchats deaktivieren und umgekehrt.