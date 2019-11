WhatsApp bringt neue Funktion gegen nerviges Hinzufügen zu Gruppen

Um die neue Funktion zu nutzen, muss in den Einstellungen, der Menüpunkt „Account“, danach „Datenschutz“ und schließlich „Gruppen“ ausgewählt werden. Danach können unter dem Punkt „Meine Kontakte außer“ Personen markiert werden, von denen man nicht in Gruppen hinzugefügt werden will.

Gruppen-Administratoren, die andere nicht automatisch zu ihren Gruppen hinzufügen dürfen, haben aber weiterhin die Möglichkeit persönliche Einladungen zum Beitritt in Gruppen zu verschicken.