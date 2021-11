WhatsApp: Hinweise auf völlig neue Gruppen-Funktion verdichten sich

Um gegen die Konkurrenz besser bestehen zu können, soll WhatsApp an einem Community-Feature arbeiten.

Bereits seit längerem wird darüber spekuliert, dass WhatsApp an einem Communities-Feature arbeiten soll - hier haben wir bereits darüber berichtet. Wie genau die Funktion aussehen wird, war aber bis zuletzt noch unklar.

Jetzt hat WABetaInfo neue Details zur kommenden Funktion erspäht. Demnach sollen dadurch Gruppen-Admins mehr Funktionen bekommen. In der Praxis könnte es dann so sein, dass mehrere Gruppen zu Communities zusammengefasst werden.

So kann etwa ein Studiengang als Community gelten werden, einzelne Lehrfächer sind Gruppen. Dadurch können Chats besser organisiert werden - vergleichbar mit den Kanälen in Discord. Im obigen Beispiel wäre der Studiengang der Server, die Lehrfächer Channels.

Einladung

Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Admins per Link neue Nutzer*innen in die Community einladen können. Optisch unterscheiden soll man Gruppenchats und Communities durch ein kleines Detail: So sind die Icons von Communities quadratisch mit abgerundeten Ecken. Gruppenchats haben runde Icons.