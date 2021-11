WhatsApp und Instagram bekommen neuen Namenszusatz

Facebook hat sich wie bereits berichtet in Meta umbenannt. Das bedeutet, dass auch die anderen Dienste des Konzerns einen neuen Namenszusatz bekommen werden. Aus WhatsApp from Facebook wird jetzt WhatsApp from Meta. Aus Instagram from Facebook wird jetzt ebenfalls Instagram from Meta.

Wie PCWelt.de berichtet hat der Meta-Konzern bereits mit dem Rebranding der Apps begonnen. Beta-Nutzer*innen bekommen auf ihren Screens bereits das Meta-Logo angezeigt und die Fußzeile „from Facebook“ wurde mit „from Meta“ ersetzt, heißt es nach Informationen von WABeta.Info.

Die Änderungen wurden zuerst bei der WhatsApp-Beta-Version 2.21.220.21 bemerkt, später berichteten aber auch Nutzer*innen der Beta-Version von Instagram über den neuen Namenszusatz. Wann genau das Rebranding in den aktuellen App-Versionen stattfindet, ist noch nicht bekannt.