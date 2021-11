Meta: Computerhändler will Millionen von Zuckerberg

Vergangene Woche gab Facebook bekannt, sich umbenennen zu wollen und künftig seine Dienste unter der neuen Dachgesellschaft Meta zu vereinigen. Der Übergang zur neuen Marke stößt aber auf Hindernisse. Wie der Guardian berichtet, wurden die Markenrechte für den Namen Meta bereits von einem Computerhändler aus Arizona beantragt.

Meta PC, das Computer, Tastaturen und andere Hardware verkauft, hatte die Markenrechte bereits im August beim US Patent and Trademark Office beantragt, 2 Monate bevor Facebook am 28. Oktober ebenfalls einen solchen Antrag stellte.

Bewilligt wurde noch keiner der beiden Anträge. Meta PC hat aber zweifellos die Nase vorne.

Angebot

Gegenüber TMZ zeigten sich die Gründer des Handelsunternehmens verhandlungsbereit. Sie könnten sich vorstellen auf die Nutzung der Marke zu verzichten, wenn Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mindestens 20 Millionen Dollar an sie überweise. Die Summe und auch das Angebot wollten sie später gegenüber Business Insider aber nicht bestätigen.

Gegründet wurde Meta PC bereits im November 2020. Man habe das Unternehmen mit eigenen Mitteln aufgebaut und bereits „erhebliche Investitionen“ in das Marketing gesteckt, wird Meta-PC-Gründer Zack Schutt vom Guardian zitiert.

Von der Namenswahl Facebooks sei man überrascht worden. Die Situation nahm man allerdings mit Humor. Auf Twitter veröffentlichte Meta PC vergangene Woche ein Video, in dem man ankündigte, sich nun seinerseits in „Facebook“ umbenennen zu wollen.