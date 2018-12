WhatsApp kann nun auch auf Tablets installiert werden

Ab sofort steht die Messenger-App im Google Play Store zum Download für Android-Tablets bereit. Das berichtet der Blog WABetaInfo via Twitter. Bisher war das so einfach nicht möglich, weder fürs iPad noch für ein Android-Tablet. Bei Android-Tablets musste die entsprechende APK manuell installiert werden. iPad-Nutzer bekommen vorerst keine eigene WhatsApp-App in ihrem App Store.