WhatsApp-Update bringt neue Einstellungen

Beta

Es ist das erste große Update des Einstellungsmenüs seit März 2016. Die Neuerungen sind in der Beta 2.19.45 sichtbar, wie Androidpolice berichtet. Nutzer können entweder via PlayStore an dem Beta-Programm teilnehmen, oder die APK von APKMirror herunterladen. Die Neuerungen dürfte denmächst auch in die finale App integriert werden.

Erst kürzlich integrierten die WhatsApp-Macher lang erwartete Sicherheitsfunktionen in die App, die private Chats vor den Augen Unbefugter schützen soll.