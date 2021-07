WhatsApp testet verschlüsselte Cloud-Backups für Android

Der Messenger-Dienst WhatsApp hat in seiner neuesten Beta-Version eine Funktion für Android-Geräte hinzugefügt, auf die manche Nutzer*innen schon lange gewartet haben. Nachrichten können damit nun verschlüsselt in der Cloud gespeichert werden. Wie The Verge berichtet, sind WhatsApp-Nachrichten zwar End-to-End-verschlüsselt, Backups bei Google Drive jedoch nicht. Auf gerichtlichen Beschluss konnten diese Backups an Behörden weitergeleitet und problemlos eingesehen werden. Damit soll nun Schluss sein.