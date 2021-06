Neue WhatsApp-Funktion für sensible Fotos und Videos

Es war früher das große Alleinstellungsmerkmal von Snapchat, dass Fotos und Videos sich nur einmal anschauen lassen und danach verschwinden. Nun zieht der Messenger-Riese WhatsApp nach und bringt mit View Once genau diese Funktion in seine Apps.

Medieninhalte, die so verschickt werden, haben keine Vorschau und lassen sich – wie der Name schon sagt – vom Empfänger nur einmal öffnen und sind dann für immer verschwunden. Zumindest theoretisch, denn per Screenshot lassen sie sich dennoch festhalten.

View Once in der WhatsApp-Beta

Die Funktion ist derzeit in der WhatsApp-Beta Version 2.21.14.3 für Android verfügbar, wie AndroidPolice berichtet. Auch in der iOS-Beta soll sie bald nachgereicht werden. Es reicht, wenn der oder die Versender*in die neue Version auf dem Smartphone hat, der oder die Empfänger*in kann auch eine ältere WhatsApp-Variante verwenden.

Es gilt als sicher, dass die Funktion auch in absehbarer Zeit ihren Weg in die regulären WhatsApp-Versionen finden wird. Wann es so weit sein wird, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.