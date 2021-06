WhatsApp bringt neues Feature für Sprachnachrichten

Als WhatsApp versuchte neue Datenschutzregeln einzuführen, sorgte der Schritt für große Aufregung. Von einem Massenexodus war die Rede. Doch am Ende stellte sich heraus, dass die große Mehrheit dem Messenger nicht den Rücken kehrten und auch weiterhin nutzt. Laut einer Umfrage in Deutschland löschten nur 3 Prozent der Befragten die App von ihren Smartphones.

WhatsApp bleibt also die unangefochtene Nummer 1 bei Messenger-Diensten. Nun bringt der zu Facebook gehörende Dienst eine neue Funktion, die bei all jenen, die Sprachnachrichten verwenden eine praktische Neuerung darstellt.

Der auf WhatsApp spezialisierte Blog WABetaInfo berichtet von einem neuen Feature, das sich derzeit zwar noch in Entwicklung befindet, in Kürze aber an alle WhatsApp-User*innen verteilt werden soll.